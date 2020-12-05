Ревнивая сургутянка нанесла своему мужчине одно ножевое ранение, но спасти его не удалось

В Сургуте под суд пойдет 50-летняя местная жительница, которая убила своего сожителя.

По данным Следственного комитета по Югре, женщина ночью3 декабря в одной из квартир на улице Чехова ударила своего 50-летнего сожителя ножом в живот. Сделала она это из ревности и будучи в алкогольном опьянении.

Раненый мужчина сам вызвал скорую, однако, несмотря на своевременно оказанную ему помощь, он спустя несколько часов скончался в Сургутской клинической больнице.

Ревнивице грозит до 15 лет лишения свободы.