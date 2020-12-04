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​Городские тепловые сети установили фильтры холодной воды на проблемных участках Сургута

Работы по установке фильтров были направлены на Центральный, Восточный и Северо-Восточный район Сургута

​Городские тепловые сети установили фильтры холодной воды на проблемных участках Сургута
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В октябре siapress.ru уже писал о массовых жалобах сургутян на качество воды из-под крана. Причина крылась в халатности управляющих компаний, которые не удосужились произвести промывку труб. Проблемой озаботилась администрация, Горводоканал проанализировал пробы воды и подтвердил – претензии возникли не на пустом месте.

Решением проблемы занялись «Городские тепловые сети». Работы по установке фильтров были направлены на Центральный, Восточный и Северо-Восточный район, и обошлась примерно в 6,5 млн рублей. Показательный запуск системы для журналистов, которые лично убедились, что все работает и теперь готовы оповестить о решении проблемы остальных жителей, состоялся в четверг в одном из хозблоков теплосетей, расположенных во дворе жилого дома по ул. Югорской, 38.

«Начиная с августа к нам поступали жалобы жителей на плохое качество холодной воды. Глава администрации города поручил ГТС справиться с проблемой в кратчайшие сроки. 14 тепловых пунктов были оснащены струйными очистителями воды – основной наплыв жалоб они сняли», - говорит директор городских теплосетей Василий Юркин.

Срок работы фильтров – десять лет. К тому же, в них предусмотрена система самоочистки, которая происходит дважды в сутки. Эффективно и экономно, а еще – патриотично: производство оборудования российское – это фирма «Фибос», которая базируется в Московской области.

«На контрасте с сентябрем-августом сегодняшние жалобы можно назвать единичными случаями. Наиболее пристального внимания требуют районы Кедровый и ПСО-34, где идет большая застройка, на эту часть города мы бросили, можно сказать, все усилия», - констатирует Василий Юркин.

О надежности фильтров говорит и их конструктивная простота: внутри фильтра расположен плотный набор пластин, между которыми проходит вода, при этом мелкие (до 20 микрон, что в пять раз тоньше человеческого волоса) механические частицы задерживаются. В ходе автоматической промывки эти частицы вымываются в дренажную систему. «Ранее очистка производилась на ферромагнитных фильтрах, установленных на входе в тепловые пункты. Но они улавливали только крупные примеси – мелкие взвеси просачивались», - поясняет начальник района теплоснабжения № 3 Павел Черкашенко.

В этом году фильтрами оснастили 14 объектов – адреса подбирали по количеству жалоб. Но это лишь начало масштабного процесса: в 2021 году планируется «обвязать» еще порядка десяти тепловых пунктов – работа обойдется ориентировочно в 10,5 млн. рублей. «Оборудование дорогостоящее – 400 тыс. руб. стоит одна только настройка трех фильтров в комплексе» - добавляет директор ГТС.

Кстати: Фильтрами обещают оснастить практически весь город, в ближайших планах – район ЖД, Центральный, Северный промышленный и Восточный. «У нас 102 тепловых пункта в городе, везде установим фильтры, сегодня в планах провести работу еще порядка на 70-ти ЦПТ», - подытожил начальник района теплоснабжения № 3 Павел Черкашенко.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 38, комментариев: 0
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