Отношения жителей Русскинской и управляющей компании урегулировали

К председателю Думы Сургутского района Анатолию Сименяку обратилась гражданка из Русскинской с просьбой помочь урегулировать жилищный вопрос с управляющей компанией. После тщательного изучения оказалось, что вопрос не частного, а общепоселкового значения. Так как заботил не только заявителя.

Теперь о сути жилищной задачи, решению которой поспособствовал Анатолий Сименяк. Что важно, удовлетворив запросы и условия всех сторон.

Итак, вводные данные:

Деревянный многоквартирный дом из 2 помещений. Первое - в собственности нашей героини, второе принадлежит администрации поселения. Также дом блокированной застройки. Это значит, что у каждой квартиры свой вход, нет мест общего пользования, но есть общедомовое имущество – собственно стена, их объединяющая, кровля и инженерные сети.

Таких «таунхаусов» в Русскинской 17 и обслуживаются они управляющей компанией в рамках общего на всю деревню договора управления многоквартирными домами.

Проблема:

Ежемесячно Евгения платила УК порядка 700 рублей за содержание и текущий ремонт жилищного фонда. По ее мнению и других жильцов блокированной застройки - это бесполезные статьи расходов. Так как мест общего пользования у них нет, в услугах дворника и уборщицы они не нуждаются. Мелкие проблемы могут решить сами. А вызов аварийно-диспетчерской службы, сезонную опрессовку и промывку системы отопления, на взгляд жильцов, оплачивать выгоднее по факту.

Задача:

Исключить плату за коммунальные услуги «содержание жилищного фонда» и «текущий ремонт» из квитанций в домах блокированной застройки.

Решение:

Неоднозначное мнение о практичности обслуживания ЖКХ без абонентской платы. Но жильцы таких домов практически единогласно проголосовали за новый способ управления.

6 октября общее собрание собственников имело кворум. С ними заключены прямые договоры без фиксированной платы на оказание услуг. Администрация Русскинской внесла изменения в соответствующие правовые акты. В конце ноября таунхаусы исключили из общего реестра обслуживаемых муниципальных домов.

Задача решена. С ноября управляющая компания не будет брать плату с жильцов за содержание и текущий ремонт их домов. В ноябрьских платежках изменения еще не отображены, перерасчет сделают в декабре.

Анатолий Сименяк обратился ко всем жителям Сургутского района: "Что хочу сказать, земляки. Далеко гляжу, но не всё вижу. Район большой! Поэтому прошу вас обращать моё внимание на свои трудности. Будем решать их сообща! Как видите в этом есть толк".