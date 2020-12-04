Многострадальная школа в 32 микрорайоне будет открыта зимой 2021 года

Школу в 32 микрорайоне Сургута запустят в феврале 2021 года – об этом заявили представители подрядной организации на сегодняшней встрече с сотрудниками администрации, экспертами ОНФ и СМИ.

«Строительство и отделочные работы финишируют уже в конце года. После этого пройдут все необходимые проверки, по итогам которых скажут, можно ли вводить в эксплуатацию здание или придется провести какие-то дополнительные мероприятия по устранению ошибок», – рассказали представители подрядной организации корреспонденту siapress.ru.

Напомним, что новая школа должна была встретить своих учеников уже в ноябре 2020 года, но подрядчику помешала пандемия. Общественники усилили контроль, но сроки все равно были упущены.