За два года Сургутнефтегаз вложит в социальную инфраструктуру Югры 9,5 миллиарда

Правительство Югры подпишет дополнительное соглашение с Сургутнефтегазом, которое предусматривает увеличение финансовых вливаний компании в социальную инфраструктуру региона. В частности, деньги нефтяников пойдут на строительство дорог и больниц. Соответствующее решение принято на заседании окружного правительства в пятницу, 4 декабря.

«Документом предусмотрено увеличение объемов ресурсов компании на ремонт автодорог в Октябрьском, Сургутском районах, Сургуте, реконструкцию Лянторской городской и Нижнесортымской участковой больниц. Сургутнефтегаз – надежный партнер автономного округа. Компания оказывает системную поддержку коренным малочисленным народам Севера, развивает программу по сохранению окружающей среды, инвестирует в строительство, крупнейший налогоплательщик нашего региона», – цитирует губернатора Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей.

В информационной справке к заседанию правительства уточняется, что увеличение объема финансирования на 2019 год составит 21,6 млн рублей, на 2020 год – почти на 108 млн рублей. Общий объем финансируемых ПАО «Сургутнефтегаз» мероприятий составит на 2019 год – 4,6 млрд рублей, на 2020 год – 4,7 млрд рублей.