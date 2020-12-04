Глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря выйдет в эфир. На повестке дня – спорт

Глава Сургута Вадим Шувалов продолжает прямое общение с горожанами. В грядущую среду, 9 декабря, градоначальник ответ на вопросы, касающиеся спорта. Об этом сообщается на личной странице чиновника в социальных сетях.

«Продолжаю отвечать на ваши вопросы в формате еженедельных видео. Тема следующего эфира — спорт. Как и всегда, вопросы можно оставить в комментариях к этой записи или в личных сообщениях», – говорится в посте.

На этой неделе традиционный эфир главы города был посвящен работе общественного транспорта. В социальных сетях эта тема вызвала живой интерес – пост собрал десятки комментариев. Вадим Шувалов рассказал о проработке комплексной схеме движения общественного транспорта, в очередной раз ответил на вопрос о дачных маршрутах, соблюдении мер противоэпидемической безопасности и другие.