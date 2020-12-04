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Новый перинатальный центр в Сургуте может быть сдан в первом квартале 2021 года

Подрядчик, занимающийся стройкой перинатального центра в Сургуте, на финишной прямой: сорвать срок сдачи могут только проверки и получение лицензии

Новый перинатальный центр в Сургуте может быть сдан в первом квартале 2021 года
фото: siapress.ru

Новый перинатальный центр в Сургуте могут сдать уже в первом квартале 2021 года. Об этом сообщили представители подрядной компании на вчерашнем пресс-туре для журналистов.

«В проект были внесены изменения, которые, с одной стороны, сделают перинатальный центр более многофункциональным, а с другой – более сложным. Поэтому сроки сдачи перенесли. На данный момент работы закончены на более чем 90 процентов, свою работу продолжают более 300 специалистов», – сообщил генеральный директор ООО «ВИС Инфраструктура» Сергей Парсаданян.

Тем не менее, подрядчик не исключает, что сроки все равно могут затянутся. Совсем скоро на территории объекта будет проведена проверка при участии надзорных органов и МЧС. Также учреждения должно получить еще и медицинскую лицензию на оказание услуг.

Отметим, что более двенадцати миллиардов рублей уже потрачено на строительство медучреждения, но подрядчик не исключает, что к сдаче объекта эта сумма может кратно увеличиться. Из них пять миллиардов было направлено на покупку качественного оборудования, которое изготовлено за рубежом и привезено в Россию.

Так, совсем скоро для сургутян и других жителей Югры будут доступны МРТ с функцией обследования для новорожденных, маммографическая система, позволяющая врачу быстрее поставить диагноз, рентген-кабинет, ангиографическая система для помощи в процедурах на сосудах, а также аппарат искусственного кровообращения. К сегодняшнему дню установлено более 1200 единиц техники.

«В связи с тем, что кроме основной функции перинатальный центр будет оказывать еще и оздоровительные, и диагностические услуги, а также помогать в планировании беременности, лечению бесплодия, в том числе с помощью ЭКО, мы хотим взять название «Окружной центр охраны материнства и детства». Надеемся, что скоро мы сможем помочь жителям региона обрести свое счастье», – резюмировала главный врач старого перинатального центра Лариса Белоцерковцева.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 448, комментариев: 3
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:30
свежо предание
Швондер.
не нравится
Сегодня в 12:53
Вот Алена молодец. Чуть .... не откусили, а матерьял выдала))))
Пример.
Алёна Кожевова Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:10
До "...." собака добраться не успела))
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