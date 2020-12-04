Малоснежная зима поможет сэкономить бюджет Сургута на чистке дворов

В Сургуте стартовал сезон борьбы со снегом и гололедом. Внимание в этом вопросе стараются уделять всей дорожно-транспортной сети одинаково: центральным улицам и окраинам города. Обязанности по расчистке всех городских дорог от снега в администрации Сургута возложили на генерального подрядчика – СГМУП «Дорремтех». Он, в свою очередь, вправе привлекать к работе сторонние организации. Технология уборки уже отработана годами. Основные требования к дорогам – это отсутствие снежного наката и ледяного покрова.

За качеством исполнения обязательств следит специальная комиссия. Объезды всех участков делаются еженедельно. Если же специалисты замечают какие-то нарушения, незамедлительно составляется акт и определяется срок решения проблемы. В крайних случаях за ненадлежащее качество содержания дорог подрядчик может напороться на штраф, к примеру, за несвоевременный вывоз снега или его складирование на непредназначенной для этого территории.

В этом году коммунальщики еще не успели напрячься. Зима пока благосклонна к сургутянам. Тем не менее, к снежным сюрпризам в администрации готовы: «В самые пиковые нагрузки мы можем до 150 единиц техники вывести на улицы города, чтобы бороться со снежными заносами и последствиями обильного снегопада». Пока ежедневно в бой выходит примерно половина всей снегоуборочной эскадрильи. Если и дальше так пойдет, чиновники рассчитывают сэкономить на этой статье расходов и перенаправить средства на другие цели. Однако сделать это можно будет только по завершении действия контракта с подрядчиком.

Сейчас коммунальщики работают над тем, чтобы город не превратился в один сплошной каток. Традиционно для этих целей в Сургуте используют пескосоляную смесь. Ее расход на все дороги и тротуары в день составляет примерно 100 кубометров. Как отметил директор департамента городского хозяйства сургутской мэрии Роман Богач, этот способ более экономичный: «Можно, конечно, стремиться к европейским странам, привозить откуда-то отдельно щебеночную крошку, вырабатывать технологию ее повторного использования, но у нас песок более доступное средство. К тому же, используемая нами смесь дает сразу две реакции: соль немного растворяет лед, песок в него проваливается – это эффективно предотвращает скольжение».

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Что касается дворов, здесь ответственность за содержание территорий лежит на управляющих компаниях. При этом количество уборок коммунальщики обычно закладывают согласно нормативам – два раза в месяц. Но, если этого недостаточно, у собственников есть возможность на общем собрании определить количество уборок совместно с обслуживающей компанией.

Для обратной связи в департаменте городского хозяйства всегда открыты: о проблемах со снегом и гололедом, если такие возникнут, сургутянам предлагают сообщать по телефонам: 52-45-04, 52-45-19 и 26-87-11.