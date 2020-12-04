16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1996   EUR  91,1946  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
1
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

​Благое устройство. На лёд выходят… коммунальщики!

Малоснежная зима поможет сэкономить бюджет Сургута на чистке дворов

​Благое устройство. На лёд выходят… коммунальщики!
Фото: siapress.ru

В Сургуте стартовал сезон борьбы со снегом и гололедом. Внимание в этом вопросе стараются уделять всей дорожно-транспортной сети одинаково: центральным улицам и окраинам города. Обязанности по расчистке всех городских дорог от снега в администрации Сургута возложили на генерального подрядчика – СГМУП «Дорремтех». Он, в свою очередь, вправе привлекать к работе сторонние организации. Технология уборки уже отработана годами. Основные требования к дорогам – это отсутствие снежного наката и ледяного покрова.

За качеством исполнения обязательств следит специальная комиссия. Объезды всех участков делаются еженедельно. Если же специалисты замечают какие-то нарушения, незамедлительно составляется акт и определяется срок решения проблемы. В крайних случаях за ненадлежащее качество содержания дорог подрядчик может напороться на штраф, к примеру, за несвоевременный вывоз снега или его складирование на непредназначенной для этого территории.

В этом году коммунальщики еще не успели напрячься. Зима пока благосклонна к сургутянам. Тем не менее, к снежным сюрпризам в администрации готовы: «В самые пиковые нагрузки мы можем до 150 единиц техники вывести на улицы города, чтобы бороться со снежными заносами и последствиями обильного снегопада». Пока ежедневно в бой выходит примерно половина всей снегоуборочной эскадрильи. Если и дальше так пойдет, чиновники рассчитывают сэкономить на этой статье расходов и перенаправить средства на другие цели. Однако сделать это можно будет только по завершении действия контракта с подрядчиком.

Сейчас коммунальщики работают над тем, чтобы город не превратился в один сплошной каток. Традиционно для этих целей в Сургуте используют пескосоляную смесь. Ее расход на все дороги и тротуары в день составляет примерно 100 кубометров. Как отметил директор департамента городского хозяйства сургутской мэрии Роман Богач, этот способ более экономичный: «Можно, конечно, стремиться к европейским странам, привозить откуда-то отдельно щебеночную крошку, вырабатывать технологию ее повторного использования, но у нас песок более доступное средство. К тому же, используемая нами смесь дает сразу две реакции: соль немного растворяет лед, песок в него проваливается – это эффективно предотвращает скольжение».

Фото: Газета.Ru

Что касается дворов, здесь ответственность за содержание территорий лежит на управляющих компаниях. При этом количество уборок коммунальщики обычно закладывают согласно нормативам – два раза в месяц. Но, если этого недостаточно, у собственников есть возможность на общем собрании определить количество уборок совместно с обслуживающей компанией.

Для обратной связи в департаменте городского хозяйства всегда открыты: о проблемах со снегом и гололедом, если такие возникнут, сургутянам предлагают сообщать по телефонам: 52-45-04, 52-45-19 и 26-87-11.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:55, просмотров: 204, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 3272
  2. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 3117
  3. ​Когда реальный сектор экономики умирает, наращивать население и расходы на его соцобеспечение – не очень перспективно 2150
  4. Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова 1943
  5. Опасная профессия: ​корреспондента СИА-ПРЕСС покусала собака во время работы 1407
  6. ​Сургутяне целым домом подарили новогоднее чудо безнадежно больным детям 1227
  7. ​Сургутянка Алиса Лунева получила титул «Мисс УИС» Югры 1115
  8. ​Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк ответил на ряд вопросов от жителей посёлка Нижнесортымский 1096
  9. ​В Югре общественники добились проверки работы АО «Югра-Экология» 1053
  10. ​Югорчане смогут летать прямым рейсом в Сочи зимой 1023
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 19345
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12388
  3. В Югре заблокировали экстремистский паблик 5046
  4. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 4984
  5. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4575
  6. В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки 4294
  7. ​Сургутский район становится территорией ЗОЖ 4264
  8. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 3794
  9. ​В Излучинске задержали подозреваемого в жестоком избиении инвалида 3707
  10. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 3592
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34869
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 19345
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 17845
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17062
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13751
  6. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12688
  7. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12388
  8. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 11968
  9. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10703
  10. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10539

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика