16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1996   EUR  91,1946  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
0
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова

В окружном суде подтвердили невиновность бывшего главы Сургута Дмитрия Попова

Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова
Фото: siapress.ru

Оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову оставлен в силе. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил его защитник Владимир Яремаченко.

Заседание по апелляции прокуратуры в Окружном суде ХМАО состоялось 3 декабря. Дело рассматривал судья Валерий Бузаев.

Прокуратура рассчитывала добиться признания вины Дмитрия Попова в превышении должностных полномочий. В течение года обвинитель может обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке, однако это не повлияет на вступлении приговора в силу сегодня.

Напомним, бывшего главу Сургута обвиняли в том, что он нарушил закон, проводя сделку по продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставляя субсидии совхозу «Северное» и покупая помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Судья Сургутского горсуда Татьяна Слюсарева 3 сентября не сочла доводы обвинителя убедительными.

Стоит отметить, что из-за предъявленных пять лет назад обвинений Дмитрий Попов ушел с поста главы Сургута. Ранее он говорил, что после завершения судебных тяжб не станет продолжать карьеру чиновника, а рассчитывает вернуться на работу в «Сургутнефтегаз».


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 18:14, просмотров: 236, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Удобно, и коня прогревать не надо»: ролик с вартовчанкой на лошади набирает популярность в сети 1208
  2. ​В Югре вырос средний размер ипотечного кредита 989
  3. ​Напряжение растет: 220 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Югре 981
  4. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 952
  5. ​В Тюмени под суд пойдет сургутянин, который довел до комы девочку-подростка 930
  6. ​Масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться в конце следующей недели 878
  7. ​Российские компании стали добывать еще меньше нефти 812
  8. ​В Сургуте сдана в эксплуатацию обновленная поликлиника на 425 посещений в смену 710
  9. Опасная профессия: ​корреспондента СИА-ПРЕСС покусала собака во время работы 672
  10. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 664
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 19027
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12094
  3. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 4917
  4. В Югре заблокировали экстремистский паблик 4722
  5. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4526
  6. В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки 4207
  7. ​Сургутский район становится территорией ЗОЖ 4198
  8. ​В Нижневартовске готовится к вводу в эксплуатацию МФК Green Park 3819
  9. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 3556
  10. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 3515
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34854
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 19027
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 17621
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17037
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13736
  6. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12665
  7. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12094
  8. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 11761
  9. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10671
  10. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10515

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика