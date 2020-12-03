В окружном суде подтвердили невиновность бывшего главы Сургута Дмитрия Попова

Оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову оставлен в силе. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил его защитник Владимир Яремаченко.

Заседание по апелляции прокуратуры в Окружном суде ХМАО состоялось 3 декабря. Дело рассматривал судья Валерий Бузаев.

Прокуратура рассчитывала добиться признания вины Дмитрия Попова в превышении должностных полномочий. В течение года обвинитель может обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке, однако это не повлияет на вступлении приговора в силу сегодня.

Напомним, бывшего главу Сургута обвиняли в том, что он нарушил закон, проводя сделку по продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставляя субсидии совхозу «Северное» и покупая помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Судья Сургутского горсуда Татьяна Слюсарева 3 сентября не сочла доводы обвинителя убедительными.

Стоит отметить, что из-за предъявленных пять лет назад обвинений Дмитрий Попов ушел с поста главы Сургута. Ранее он говорил, что после завершения судебных тяжб не станет продолжать карьеру чиновника, а рассчитывает вернуться на работу в «Сургутнефтегаз».