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​Сургутяне целым домом подарили новогоднее чудо безнадежно больным детям

Жители сургутского ЖК «Оранж хаус» собрали деньги на нужды юных пациентов городской клинической больницы

​Сургутяне целым домом подарили новогоднее чудо безнадежно больным детям
Фото: Алена Мяло

Декабрь – время чудесных событий и прекрасный повод помогать нуждающимся. Примерить на себя роль Деда Мороза решили жители ЖК «Оранж хаус». Они откликнулись на пост в Инстаграме Сургутской городской клинической больницы, в котором шла речь о сборе подарков для маленьких пациентов паллиативного отделения. В медучреждении второй год функционирует отделение, где пребывают особые дети. Им нужны постоянный уход и медикаменты. В списке «желаний» таких ребят были не конфеты и пряники, а средства гигиены, катетеры, шприцы, памперсы и изокалорийная смесь.

Благотворителям буквально за три дня общими усилиями удалось собрать 25 тысяч рублей. На эту сумму соседи закупили все необходимое и отвезли в больницу на ул. Губкина, 1 пять коробок добра. Главный врач медучреждения поблагодарил сургутян за помощь.

«В аптеках я купила мази. Что-то пришлось поискать: где-то не было шприцов, нужного крема. В медтехнике купила все медицинские расходники, там проблем с ассортиментом нет – все удалось собрать», – рассказала организатор благотворительного сбора Алена Мяло.

Порывы помогать нуждающимся в преддверии новогодних праздников у жителей дома на ул. Каролинского, 10 становятся уже традиционными. В прошлом году они собирали средства на подарок под елку ребенку с инвалидностью.

«У меня тоже двое детей. Но, думаю, чувство сострадания – оно всем присуще, не только родителям. Все мы люди», – скромно признается Алена.

Хороший пример бывает заразителен. Если хоть один человек повторит то, что сделала инициативная группа сургутян, в мире станет чуточку больше добра и благодарных улыбок.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 272, комментариев: 0
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