Анатолий Сименяк пообщался с жителями Нижнесортымского

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк ответил на ряд вопросов от жителей посёлка Нижнесортымский.

Одно из обращений касается нового детского сада «Северное сияние». Жительницу посёлка Наталью беспокоит, что на полу, в помещениях, где дети переодеваются, в коридоре и на лестницах нет коврового покрытия, только плитка.

На то, что в «раздевалках» учреждения нет коврового покрытия, есть весомая причина. Эпидситуация сейчас непростая и из-за наличия ковров каждодневная дезинфицирующая уборка помещений может быть некачественной. Тем не менее во всех игровых, групповых комнатах, на входе в детский сад напольное покрытие есть. В группах для детей с 1,5 – 3 лет установлены полы с подогревом. Что касается лестниц, то на них установлены элементы доступной среды для маломобильных групп поселения – их закрывать нельзя. Разумеется, руководство детского сада внимательно относится к пожеланиям родителей. Как рассказала заведующий «Северным сиянием» Светлана Алгинкина, в следующем году администрацией детского сада планируется приобретение дополнительных ковровых покрытий для «раздевалок».

Другой вопрос связан с темой пятого поколения мобильной связи. Сортымчанку Альфию интересует: планируется ли в сельском поселении установка вышек 5G?

Анатолий Сименяк проработал эту тему с департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры. В Сургутском районе, как и на территории округа, строительство подобных сетей не предусмотрено. Это прерогатива городов-«миллионников». Уточним, что на территории России к 2024 году только в 10 городах с численностью более 1 миллиона человек предусмотрено поэтапное внедрение сетей 5 G.

Уважаемые жители, вы можете задать вопросы председателю Думы Сургутского района Анатолию Сименяку в удобной для вас форме: по телефону 526-521, через виртуальную приемную на сайте Думы Сургутского района dumasr.ru, на страницах наших групп в соцсетях.