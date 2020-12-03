В Югре выбрали самую красивую сотрудницу уголовно-исполнительной системы

Югре выбрали самую талантливую и красивую среди сотрудниц уголовно-исполнительных ведомств. За победу в конкурсе боролись пять девушек. Участницам пришлось пройти несколько испытаний: профессиональная подготовка, тесты на знание нормативно-правовой базы и творческий конкурс. Выдвинуть свою кандидатуру на конкурс могли только опытные специалисты со стажем работы не менее трех лет. Также учитывали успехи по учебно-боевой подготовке.

Титул «Мисс УИС» получила старший инспектор филиала по Восточному району г. Сургута ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре, капитан внутренней службы Алиса Лунева. Теперь девушка представит окружное управление на всероссийском этапе конкурса в Москве. «С детства мне хотелось быть учителем или врачом, чуть повзрослев, я видела себя журналистом, работающим в горячих точках, потом – следователем, раскрывающим самых опасных преступников. О каком бы призвании я не размышляла, там всегда присутствовало желание помогать людям. Получив образование, я поступила на службу в УФСИН и вот уже на протяжении восьми лет с гордостью ношу звание офицера. Как сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, я с уверенностью могу сказать, что служба в пенитенциарном ведомстве — это не только честь и престиж, но и реальная помощь оступившимся людям, пусть иногда с невидимого фронта!», – рассказала победительница.