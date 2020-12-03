Utair в середине декабря запустит прямой рейс из Сургута в Сочи

С 13 декабря жители Югры смогут летать в Сочи без пересадок. Прямой рейс сообщением «Сургут — Сочи» запускает авиакомпания Utair. Самолет будет отправляться из Югры на курорт по воскресеньям в 10.20, вылетать обратно – в 18.05. Стоимость билета – от 5 185 рублей.

Также в декабре Utair начнет возить в Сочи из Волгограда, Тюмени и Уфы.

«В условиях ограниченного международного авиасообщения Utair идет навстречу клиентским запросам и фактически сохраняет летние темпы полетов на самый популярный курорт страны. Этой зимой Utair будет летать в Сочи из 13 городов — Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Сургута, Тюмени и Уфы. Мы хотим, чтобы люди меньше времени тратили в дороге и больше — на курорте, поэтому активно развиваем сеть прямых перелетов в Сочи из регионов», — пояснил президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.