После реконструкции дороги на Маяковского у сургутян возникли сложности с выездом со двора из-за нового знака

Сургутяне пожаловались на появившийся в районе улицы 30 лет Победы дорожный знак, запрещающий поворот налево. Так, выезд со двора напротив бассейна «Водолей» для автомобилистов теперь возможен только направо. Жители 17-го микрорайона района негодуют: «Чтобы попасть на Маяковского, надо ехать через Ленина, а она и так загруженная транспортом, или разворачиваться на перекрестке Ленина-Сибирская-30 лет Победы». Проехать по дворам тоже проблематично – везде установлены шлагбаумы. К тому же, правилами дорожного движения это тоже запрещено.

Раньше таких проблем не было – дорожный знак появился в этом месте после реконструкции дороги на перекрестке улиц Маяковского – 30 лет Победы.

В администрации уже откликнулись на проблему: «Предложение будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Но уже сейчас можем сообщить, что проводится анализ ситуации на данном участке, и знак вероятнее всего демонтируют», – ответил на жалобу Андрей Байков, специалист департамента городского хозяйства.