В поселениях Сургутского района возложили цветы к памятникам в честь Дня Неизвестного солдата

Митинги памяти и возложение цветов к памятникам и мемориалам — так в поселениях Сургутского района отметили День Неизвестного солдата в рамках всероссийской акции «Никто не забыт».

Акция проводится 3 декабря — в этом году она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, а также к Году памяти и славы 2020.

По словам председателя Совета ветеранов Сургутского района Веры Головой, в этом году акция проходит с впечатляющим масштабом: «Почти в каждой российской семье есть родственники, которые ушли на фронт и не вернулись домой. Многие пропали без вести и до сих пор следопыты, воспитанники патриотических клубов занимаются их поиском».

К акции подключился весь район — значимых мест, памятников, обелисков солдатам, детям войны здесь множество. «Сегодня там возлагают цветы, зажгут вечный огонь. В школах сегодня проходят уроки мужества. Мы помним тех, кто отдал жизни за наше мирное небо. И не только в этот день», — заключила Вера Голова.

С наступлением вечера мемориалы, памятники и другие знаковые места городов Югры будут подсвечены — на них можно будет увидеть световые проекции в виде символов Дня Неизвестного солдата.