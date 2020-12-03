Во время репортажа собака набросилась на журналиста портала siapress.ru

Журналист siapress.ru Алёна Кожевова отправилась на редакционное задание – на стройку окружного перинатального центра, чтобы рассказать общественности, когда же в его стенах будет услышан первый плач младенца. Но вместо этого корреспондент чуть было не услышала собственный!

Немного сбившись с пути, наша коллега завернула не в те ворота и оказалась на чужой территории, которую охраняла крупная собака. Барбос был возмущен наглостью нежданной гостьи и кинулся на неё. Алёна попыталась убежать, но сторожевой пёс оказался проворнее и покусал девушку. На крики выбежал охранник неопознанного строящегося объекта и усмирил животное.

«Претензий к собаке не имею, потому что она хорошо выполняла свою работу», - заявила наша юная журналистка по пути в травматологию. Так как хвостатый живет не дома, а в обычной пёсьей будке, его укус может быть потенциально опасен для жизни. У Алёны идет кровь из ноги.

Мы ждем нашу смелую девушку обратно в редакцию!

Про стройку роддома расскажем позже.

Спойлер: перинатальный центр обещают достроить в первом квартале 2021 года.