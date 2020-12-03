Полицейская из Сургута приняла участие в программе «Поле чудес»

Сотрудница УМВД России по Сургуту Анастасия Коновалова приняла участие в шоу Первого канала «Поле чудес». Эфир программы выйдет в пятницу, 4 декабря, в 19.45.

«Накануне специалист-эксперт отдела по работе с личным составом УМВД России по Сургуту Анастасия Коновалова вернулась из Москвы, куда ездила, чтобы принять участие в популярной программе. Смогла ли Анастасия выйти в финал и получить главный приз? Смотрите в эту пятницу», – заинтриговали в пресс-службе городской полиции.

Стоит отметить, что югорчане уже боролись за призы в «Поле чудес». В прошлом году нефтеюганец Анатолий Сидоров со своей племянницей подарили ведущему Леониду Якубовичу музыкальный приз. А в 2017 году победителем новогоднего выпуска шоу стал художественный руководитель Нижневартовского центра национальных культур Роман Соловьев, который принимал участие в программе в образе Деда Мороза Ики Морозовича.