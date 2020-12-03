Завершена реконструкция поликлиники на территории Сургутской окружной клинической больницы

На территории Сургутской окружной клинической больницы завершена реконструкция поликлиники. Об этом стало известно во время онлайн-заседания оперативного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Медучреждение рассчитано на 425 посещений в смену. Директор «Управления капитального строительства Югры» Эдуард Алексеенко рассказал, что восстановление этого объекта проводилось в рамках окружной государственной программы «Современное здравоохранение». Сейчас реконструкция завершена. 27 ноября 2020 года здание поликлиники ввели в эксплуатацию, поставили на кадастровый учет.

«Каждый из них играет свою ключевую роль в эффективности системы здравоохранения Югры. Поликлиника создаст более благоприятные условия для сургутян в получении медицинской помощи в этот напряженный период», – подчеркнула значимость события для сургутян и медицинской общественности губернатор Югры Наталья Комарова.

В самой Сургутской ОКБ столь радостную новость пока не комментируют. Корреспонденты siapress.ru будут следить за развитием событий.