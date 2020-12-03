В Сургуте в суд передано дело пенсионера из Краснодара, промышляющего кражами на вокзалах

Сургутские транспортные полицейские передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 72-летнего жителя Краснодара. 12 октября пенсионер ограбил уснувшего пассажира в здании аэропорта Сургута. До своего задержания он успел сходить в ресторан и прокатиться на такси за алкоголем и закуской. Естественно, гулял за счет потерпевшего – жителя города Кизляр Республики Дагестан.

«Злоумышленник, воспользовавшись сном ожидавшего рейс пассажира, украл мужскую барсетку, в которой находились три тысячи рублей, паспорт, телефон и кредитная карта с положительным балансом. По горячим следам, просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудниками ЛПП в аэропорту Сургут похититель был установлен и задержан. Им оказался 72-летний житель Краснодара. Пожилой мужчина до своего задержания успел произвести оплату счета в ресторане, расположенном в здании аэровокзала, и оплатить услуги такси, когда ездил из аэропорта до ближайшего магазина за спиртным и закуской», – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Кроме того, выяснились, что задержанный уже был осужден в сентябре 2020 года за аналогичное преступление – кражу чужого имущества на железнодорожном вокзале Сургута.

Сейчас дело пенсионера-рецидивиста передано в суд с обвинительным заключением прокуратуры.