В СурГУ приехали учиться студенты из Египта

Десять граждан Египта приехали в Сургут всерьез и надолго: они намерены шесть лет изучать лечебное дело в Сургутском государственном университете.

В самом университете к встрече гостей подготовились основательно — перевели 91 рабочую программу, учебный план и программу государственной итоговой аттестации на английский язык, подготовили к плотному иноязычному общению преподавателей.

Пока что работают онлайн, с перспективой на дальнейшее очное обучение. Программа известна: изучение фундаментальных дисциплин в течение первых трех лет, а далее — клинические дисциплины и практика на базе Сургутской окружной клинической больницы, Окружного кардиологического диспансера и Сургутского клинического перинатального центра.

Выбор СурГУ неслучаен, уверяет одна из новоиспеченных студентов Омния Ахмед Хельми Абдельфатах, которая про университет узнала в марте этого года на профориентационной встрече на площадке одного из российских вузов. «Изучив сайт СурГУ, почитав информацию о городе, клинических базах и высоком уровне здравоохранения в Югре, я приняла решение пополнить ряды студентов СурГУ!» — приводит пресс-служба университета ее слова.