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Новый год в Сургуте пройдет тихо и безопасно

В Сургуте запрещено шуметь и устраивать корпоративы в новогоднюю ночь, а запускать салюты можно

Новый год в Сургуте пройдет тихо и безопасно
фото: Администрация Сургута

Новый год – один из самых веселых и шумных праздников, когда практически все население гуляет до поздней ночи. Но во всем нужен порядок, а в такое эпидемиологически неспокойное время к безопасности относятся особенно строго. Сургут не исключение – в администрации заверили, что во время праздничных выходных рейды с участием полицейских и других контролирующих органов не прекратятся и, может быть, даже участятся. Например, перед последним днем декабря силовики в очередной раз пройдутся по торговым центрам:

«Безусловно, мы понимаем, что в магазинах появятся толпы желающих подготовиться к празднику. Сотрудники УМВД и администрации будут периодически приходить на проверки. Нужно понимать, что при большом количестве посетителей риск заражения коронавирусом увеличивается, поэтому будем стараться пресекать столпотворения», – рассказал начальник отдела административного контроля Максим Салий.

Больше всего, конечно, сургутяне переживают за ледовые городки. В последнее время участились нападения вандалов – чего стоят разрушенные летом остановки? Поэтому, чтобы снежные фигуры и горки простояли долго и радовали ребят, администрация подготовилась защищать новогоднее оформление:

«Для начала был подписан договор с ЧОП. Им помогать по возможности будут народные дружинники. Полиция должна будет скорректировать маршруты патрулей, чтобы включать территории, на которых находятся городки. Кроме того, каждые украшения находятся под надзором системы «Умный город». Если вандалы будут обнаружены, их накажут по закону», – добавил Максим Салий.

Работы для полиции, кстати, прибавилось: недавно в Югре из-за коронавируса запретили проведение утренников и корпоративов в закрытых помещениях. Ограничили работу и для детских аниматоров. Маленьких сургутян «Деды Морозы» и «Снегурочки» смогут развлекать только на улице. Родителям детей до 14 будут применять то же наказание:

«Нужно понимать, что правила одни для всех. Никто не может нарушать предписания главы округа. Поэтому вновь будет работать система штрафов. Для предпринимателей санкция может доходить до 50 тысяч, для обычных граждан – до 30. Думаю, суммы значительные и заставят задуматься. В отношении родителей будет составлен протокол об административном нарушении», – подчеркнул начальник отдела.

Пошуметь дома тоже не получится. Как оказалось, даже в новогоднюю ночь действует комендантский час – после 22:00 недовольный громкими музыкой и разговорами сосед вполне реально может вызвать полицейского для разбирательства, если по-хорошему договориться не удастся.

Но отчаиваться не стоит. В «законе о тишине», все же, есть маленькое, но приятное послабление. В ночь с 31 декабря на 1 января можно запускать салюты и фейерверки сколь угодно и отомстить зануде-соседу по полной, но только при соблюдении правил безопасности, конечно же.


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Сегодня в 09:03, просмотров: 373, комментариев: 0
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