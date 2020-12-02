Житель Сургута напичкал юную тюменку наркотиками до комы

В Тюмени завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Сургута. По версии следствия, парень довел до комы 16-летнюю тюменку, угостив ее наркотиками. Обвинение предъявлено по статье «склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия».

Сургутянин гостил у друга детства в Тюмени летом 2020 года.

«Рано утром 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к двум знакомым на съемную квартиру. Обвиняемый стал угощать всех наркотиками, в том числе склонил несовершеннолетнюю к потреблению запрещенных веществ. Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление, несовершеннолетняя впала в кому. Злоумышленник спешно покинул квартиру. 23 июля он был задержан и впоследствии заключен под стражу. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Известно, что сургутянин употребляет наркотики с 12 лет.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени.