В Сургутском районе разыскивают пенсионерку, страдающую потерей памяти // ПРИМЕТЫ

В Сургутском районе разыскивают 69-летнюю Надежду Ямщикову, которая ушла из дома в ДНТ «Светлое» почти месяц назад и до сих пор не вернулась. Женщина имеет инвалидность и страдает частичной потерей памяти.

«10 ноября 2020 года около 12 часов женщина вышла из дома, расположенного в ДНТ «Светлое» Сургутского района, и проследовала в неизвестном направлении. До настоящего времени пропавшая домой не вернулась, место ее нахождения не установлено. Гражданам, видевшим Ямщикову Надежду Тимофеевну или что-либо знающим о месте ее нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно); 8-922-253-36-63, 8(3462) 74-60-02 или 102», – говорится в сообщении СУ СКР по Югре.

Приметы: на вид 60-65 лет; рост 156 см.; среднего телосложения; волосы седые.

Особые приметы: на шее справа имеется шрам.

В день исчезновения была одета в пуховик зеленого цвета с капюшоном бежевого цвета; коричневые ботинки.