Авиакомпания «Победа» пожаловалась в прокуратуру на аэропорт Сургута, не допустивший на рейс нетрезвого стюарда

Сургутская транспортная прокуратура разберется в деле «Авиакомпания «Победа» против Сургутского аэропорта». Авиаперевозчик пожаловался на аэропорт, медик которого в октябре не допустил до рейса бортпроводника, сделав вывод о его алкогольном опьянении. Накануне siapress.ru сообщал, что врач обратился в Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления с заявлением, в котором говорит о попытке стюарда откупиться. Тот предлагал врачу 20 тысяч рублей, причем попал на видеозапись, которая сохранилась у аэропорта.

«Победа» организовала независимую медицинскую экспертизу, которая показала, что бортпроводник был трезв — такое заключение дала сургутская городская психоневрологическая больница, в которую сотрудник и был направлен врачом здравпункта аэропорта.

По словам представителей «Победы», в отношении аэропорта уже приняты меры по факту нарушения федерального законодательства при проведении предполетного медосмотра: отмечается, что в здравпункте было проведено только исследование выдыхаемого воздуха, мочу и слюну на анализ не взяли.

Однако, по словам генерального директора АО «Аэропорт Сургут» Евгения Дьячкова, речь идет о правовой коллизии — приказы разных ведомств (Минздрава и Минтранса) допускают разные формы освидетельствования.

«К тому же никто не оспаривает факта опьянения», — подчеркнул менеджер в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru, отметив, что результаты освидетельствования бортпроводника в медпункте аэропорта и в психоневрологической больнице могут разниться в зависимости от того, сколько времени он потратил на то, чтобы добраться до больницы.

Свою позицию аэропорт прояснит в ответе, который будет подготовлен для прокуратуры.