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За день в Сургуте обнаружили три поддельные купюры

Несколько поддельных банкнот полицейские изъяли из денежного оборота за сутки

За день в Сургуте обнаружили три поддельные купюры
фото: pixabay.com

В Сургуте только за один день выявили сразу три факта подделки денег: в полицию поступило несколько заявлений от работников банка и торговой точки. Первую фальшивку нашли при пересчете поступивших в банк наличных денежных средств в инкассаторской сумке были обнаружены банкноты, бумага которых не соответствует образцу подлинной. Аналогичная информация также поступила от товароведа одного из сетевых магазинов.

Силовики изъяли подозрительные купюры: проверка показала, что они действительно поддельные.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Отмечается, что в городе происходит все больше подобных инцидентов: с начала года было изъято 40 фальшивых купюр.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 115, комментариев: 0
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