80 дворов в Сургуте украсят к новогодним праздникам

В Сургуте 80 дворов будут украшены к Новому году – к такому выводу пришли представители администрации города. Впрочем, из-за коронавируса планы могут поменяться, и всего 60 придомовых территорий окажутся подготовлены к празднику: 15 декабря все работы завершатся. Отмечается, что на создание новогоднего настроения были потрачены деньги жителей.

«Изначально было заявлено 80 дворов, но мы понимаем, что обстановка до сих пор нестабильная – многие управляющие компании жалуются на нехватку рук, люди болеют, но порядка 60 пополнятся елками, горками, гирляндами и подобными украшениями», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Во дворе дома по адресу Тюменский тракт, 19 уже установили елку – жильцы совместно с представителями УК нарядили новогоднюю красавицу: на пушистых ветках появились специальные игрушки, которые не смогут пострадать от вандалов и детей.

«Мы бы хотели увеличить охрану, но нет такой возможности, поэтому делаем, что можем. Например, стеклянные шары мы не использовали, только пластмассовые. Это сделано не только ради защиты от вандалов, но и для безопасности детей. Все-таки, елочки находятся на детских площадках, ребятишки могут без умысла что-то сломать, разбить, пораниться. Игрушки из небьющихся материалов долговечнее и не травматичны», – поделился директор управляющей компании «Запад» Андрей Чугунов.

Горок в этом году будет гораздо меньше – в этом случае, помимо нехватки рабочей силы, сказались и ограничения, введенные в округе из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Администрация города пошла навстречу и одобрила ледовые городки внутри дворов, но горок заявлено значительно меньше – маленьким сургутянам все еще не разрешено находиться на улице без сопровождения родителей, поэтому придется довольствоваться малым», – сообщил Сергей Алексеев.

Несмотря на это, конкурс на самое лучшее оформление придомовой территории среди ТОСов, управляющих компаний и горожан будет проведен. Выбирать победителя вызвались представители департаментов архитектуры и градостроительства и городского хозяйства – позже ему вручат благодарственное письмо от мэрии, а от представителей УК будет небольшой, но приятный приз.

Также приветствуется инициатива со стороны жителей домов – никто не будет против, если кто-то захочет украсить подъезд или иную общую собственность. Но, на всякий случай, необходимо посоветоваться с другими жильцами или советом дома.