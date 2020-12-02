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​Ближе к городу: Артем Кириленко в видеоэфире проинспектировал свой участок

Заместитель председателя Сургутской думы Артем Кириленко откликнулся на интернет-обращения

​Ближе к городу: Артем Кириленко в видеоэфире проинспектировал свой участок
Фото: vk.com/oleg_izbash

Быть максимально близко к населению: заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко откликнулся на публикации видеоблогера Олега Избаша и вместе с ним проинспектировал территорию своего избирательного участка.

Встретившись в сургутянином, он объяснил свой интерес к его проекту так: «Я увидел под вашими видео, что люди в том числе с моего избирательного округа задают вопросы и озвучивают проблемы — я готов пойти навстречу, обсудить проблемы и показать, как можно решать проблемы, взаимодействуя с депутатами».

Решать действительно можно — достаточно обратиться к парламентариям по всем возможным каналам связи, от интернет-приемной на сайте думы до телефонного звонка помощнику или сообщения на личных страницах в социальных сетях: реагируем оперативно, подчеркнул депутат.

Причем от инициативности жильцов зависит многое. Так, многие недовольны состоянием подъездов, особенно это касается трехлистников на улице Чехова. Возможно, здесь одним обращением в управляющую компанию не обойтись: требуется проведение общего собрания собственников, а это может усложнить дело, поскольку в трехлистниках, по некоторым данным до 50 процентов всего жилья сдается — где хозяева всех этих квартир, мало кто знает.

Тем не менее, решать вопросы можно, в том числе и обратившись к народным избранникам. Причем речь идет в первую очередь о частных случаях: где-то поставить лавочку, где-то — получить разрешение на роспись трансформаторной будки и так далее. Глобальные проблемы же депутату и так известны, подчеркнул Артем Кириленко.

Отметим, что пока что на публикацию Олега Избаша ответил только один депутат городского парламента: вероятно, в других выпусках героями станут коллеги Кириленко по думе.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 186, комментариев: 0
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