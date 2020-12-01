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​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология»

В АО «Югра-Экология» объяснили, как не платить за вывоз мусора с дач круглый год

​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология»
Фото: yugra-ecology.ru

Инициативная группа членов товарищества собственников недвижимости «Прибрежный 3 — Приозёрье» обратилась к заместителю прокурора Югры Андрею Горобченко с жалобой на АО «Югра-Экология». Люди считают, что с них неправомерно взимается плата за обращение с ТКО в течение осенне-зимнего периода, потому что они не имеют в собственности домов, пригодных для круглогодичного проживания

«В ходе личного приема заявителям разъяснены положения законов, регламентирующие правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы. В целях реального восстановления прав обратившихся граждан заместитель прокурора автономного округа поручил подчиненным работникам принять весь комплекс мер прокурорского реагирования. Рассмотрение обращений взято на контроль», – сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

На сургутских дачах установлены контейнеры для сбора мусора летом этого года. Тогда же собственникам дачных участков начали приходить платежки за мусор. Но далеко не всем приходится платить круглый год, объяснили в пресс-службе АО «Югра-Экология»:

При заключении договора на услугу «обращение с ТКО» дачный кооператив, как юридическое лицо, вправе указать сезонность и определить график вывоза. Если дачный кооператив закрыт с октября по апрель, регоператор убирает из такого товарищества контейнеры, прекращает работу машин и не начисляет плату, поскольку так указано в договоре

А как быть собственниках в товариществах-банкротах?

В Сургуте и Сургутском районе часть дачных товариществ являются банкротами, это примерно 8 600 земельных участков. Вывозить мусор из них тоже необходимо, но заключить договор с кооперативом-банкротом, как с юридическим лицом, не имеет возможности.

«Было принято решение начислять оплату на собственников земельных участков. Это также касается кооперативов, предоставивших решение участников о переходе на прямые договоры», – пояснил представитель регоператора.

Инструкция: как не платить круглый год

  • - Если закончился дачный сезон, «Югра-Экология» вправе прекратить начисления только после подачи от собственника соответствующего заявления с подтверждающими документами. К примеру, справки от председателя кооператива. Если кооператив банкрот и юридического лица нет, как в некоторых случаях в Сургуте, предоставляются показатели электросчетчика (нулевая разница с октября по апрель).

«Регоператор не правомочен просто по календарю, с 1 ноября по 1 апреля автоматически не начислять дачникам. Кто-то живет на даче круглый год. А если мы останавливаем начисления, то мы прекращаем оказывать услугу и убираем контейнеры. Во многих дачных кооперативах Сургута «Югра-Экология» вывоз еще не прекращен, наши машины также ездят регулярно, наша услуга по-прежнему актуальна. Вопрос начислений, перерасчетов по каждому конкретному адресу решается на основании заявления от потребителя на имя Югры-Экологии, или нашего агента «ЮРИЦ». Все документы принимаются в электронном виде, никуда ходить не надо», – добавили в компании.


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Сегодня в 19:00, просмотров: 336, комментариев: 0
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