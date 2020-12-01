​Сургутская четвертая поликлиника и окружной кардиодиспансер помогают пенсионерам доставкой медикаментов

Сургутская четвертая поликлиника и окружной кардиодиспансер организовали волонтерскую помощь для пенсионеров в условиях пандемии – специалисты медучреждений доставили лекарства 50 старикам. Первый рейс был совершен в конце ноября.

«Одинокие пенсионеры сегодня самые уязвимые – находясь на самоизоляции, они ограничены не только в общении с окружающими. Поход в магазин, поликлинику или аптеку для них может быть не безопасным. Участие в чужих трудностях – и есть миссия волонтеров. Пенсионеры с благодарностью принимают помощь», – рассказали в пресс-службе депздрава Югры.

Ежедневно волонтеры проходят не менее 30 километров – это, приблизительно, 10 адресов. Рабочий день заканчивается в девять часов вечера.