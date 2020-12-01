Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк проконтролировал ремонт на базе «Ляминские берега», который должен завершиться к 20 декабря. В настоящее время подрядчик отстаёт от графика, утепление домиков снаружи и внутри ещё продолжается. «Надеюсь, исполнитель нагонит срок без ущерба качеству. Вернусь к этому вопросу после окончания всех работ», - отметил Анатолий Сименяк.

В целом, внешний вид базы, безусловно, существенно изменился к лучшему. Добавляет антуража живописная природа деревни Лямина и её берегов. Они располагают как подвижному, так и созерцательному отдыху. Что же предложат сотрудники базы туристам и жителям района?

Как рассказал заведующий ляминским филиалом школы Олимпийского резерва Сергей Крупин, зимой здесь можно кататься на тюбингах, лыжах. Есть всё необходимое для любителей зимней рыбалки. Работает прокат.

Из летних развлечений: велосипеды, уличные тренажёры, спортзал. Естественно, рыбалка, как без неё?! В распоряжении базы есть прогулочный катер. Четыре беседки и мангальная зона привлекут всех любителей трапезничать на свежем воздухе. В планах руководства базы – установка ещё 3 мангальных зон.

После ремонта, при благоприятных эпидемиологических условиях, 12 комфортабельных домиков будут готовы к приёму желающих провести время с пользой.