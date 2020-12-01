16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3203   EUR  91,3096  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
0
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Ляминские берега» будут теплыми — но попозже

Анатолий Сименяк проконтролировал ремонт на базе «Ляминские берега»

​«Ляминские берега» будут теплыми — но попозже
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк проконтролировал ремонт на базе «Ляминские берега», который должен завершиться к 20 декабря. В настоящее время подрядчик отстаёт от графика, утепление домиков снаружи и внутри ещё продолжается. «Надеюсь, исполнитель нагонит срок без ущерба качеству. Вернусь к этому вопросу после окончания всех работ», - отметил Анатолий Сименяк.

В целом, внешний вид базы, безусловно, существенно изменился к лучшему. Добавляет антуража живописная природа деревни Лямина и её берегов. Они располагают как подвижному, так и созерцательному отдыху. Что же предложат сотрудники базы туристам и жителям района?

Как рассказал заведующий ляминским филиалом школы Олимпийского резерва Сергей Крупин, зимой здесь можно кататься на тюбингах, лыжах. Есть всё необходимое для любителей зимней рыбалки. Работает прокат.

Из летних развлечений: велосипеды, уличные тренажёры, спортзал. Естественно, рыбалка, как без неё?! В распоряжении базы есть прогулочный катер. Четыре беседки и мангальная зона привлекут всех любителей трапезничать на свежем воздухе. В планах руководства базы – установка ещё 3 мангальных зон.

После ремонта, при благоприятных эпидемиологических условиях, 12 комфортабельных домиков будут готовы к приёму желающих провести время с пользой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:42, просмотров: 297, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 2622
  2. ​Назначена дата рассмотрения апелляции прокуратуры на оправдательный приговор Дмитрию Попову 1324
  3. ​В Сургуте оштрафовали коллектора за то, что надоедал должнику звонками 969
  4. Вартовчанка пыталась дать врачу взятку, чтобы тот скрыл диагноз и дал допуск к работе 731
  5. ​Пример для Сургута. Какие новогодние ярмарки делают в городах России – причем за копейки! 650
  6. ​COVID-19 унес жизни еще шести югорчан 577
  7. ​Вынесен приговор похитителям состоятельной вартовчанки 532
  8. ​Мелочь, а приятно! Депутаты Сургута предложили снизить ставку софинансирования ремонта дворов 509
  9. ​В Югре выявлено 215 новых случаев коронавируса за сутки 496
  10. ​Россияне просят выходной 31 декабря 475
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 17834
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 16672
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 10317
  4. ​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой 5753
  5. ​В Югре введут новую крупную выплату на погашение ипотеки для части семей с детьми 4724
  6. ​Сургутянин прокатился по железной дороге на внедорожнике и угодил под тепловоз 4431
  7. Глава Нижневартовска заразился коронавирусом 4203
  8. ​Вывести из тени и поддержать 4149
  9. ​Ваши документы: в пятницу на трассе в Югре будут дежурить ДПС 4030
  10. В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки 3909
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34807
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 17834
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 16963
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 16672
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13691
  6. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12792
  7. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12627
  8. Югра ужесточает карантинные меры 11447
  9. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 11106
  10. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10625

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика