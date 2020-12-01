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Подрядчик пообещал закончить ледовые городки в Сургуте к следующей неделе

Герои советских мультиков появятся в Сургуте к середине декабря

Подрядчик пообещал закончить ледовые городки в Сургуте к следующей неделе
фото: siapress.ru

Строительство ледовых городков в Сургуте идет полным ходом – на многих площадках уже установили каркасы будущих горок и новогодние елки, но работ еще предстоит много. По словам подрядчика, одна неделя как минимум уйдет на благоустройство предоставленной территории.

«Одна неделя у нас ушла на установку каркасов, еще одна неделя на стройку. Думаю, в установленные сроки мы сможем уложиться», – рассказывает представитель подрядной организации Иван Митрошин.

А на все приготовления у ледовых дел мастеров осталось всего ничего – ранее в местном департаменте архитектуры и градостроительства заявили, что город будет полностью украшен к 15 декабря. За это время должна пройти и общественная приемка городков с сотрудниками МЧС и других надзорных органов. Тем не менее, сотрудники компании уверены в том, что пройдут проверку на «отлично»:

«Все горки выполняются по госту, будет подготовлена соответствующая документация. Поэтому если ребенок будет тепло одет и находиться под присмотром родителей, то никакой опасности нет», – уверяет Иван Митрошин.

С другой стороны, в пользу того, что работы по украшению Сургута пройдут вовремя говорит и то, что подрядчик смог заготовить весь необходимый объем льда. Этот важный для городков ресурс «добывали» на водоемах в районах ГРЭС и Нефтеюганска. Специалисты считают, что в этом году лед хороший и сможет выдержать весь новогодний сезон:

«На данный момент в город завезли 1000 ледяных блоков. Каждый весом около 400 килограмм. Для скульптур будет использован лед из Нефтеюганска, так как он плотнее, для горок – из Сургута», – добавляет эксперт.

Несмотря на то, что темы украшений уже утверждены, раскрыть все карты подрядчик не может – пока неизвестно, какие герои любимых с детства советских мультфильмов появятся на той или иной площадке и что придумали в администрации к юбилею Югры.

«Пока наша задача состоит в том, чтобы сконструировать горки. Совсем скоро прибудут скульпторы из Москвы, Пермского края, Удмуртии – они и займутся вырезкой фигур», – добавил представитель подрядной организации.

СПРАВКА

Ледовые городки в этом году появятся на новой площади у «Газпрома», территории у железнодорожного вокзала, у строящегося храма на проспекте Мира и в очередной раз на «Возрождении». Украсят и Кедровый Лог. Также 18 ТОСов «принарядят» дворы своими силами.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 353, комментариев: 1
Комментарии:
Петя, Вася, Коля...
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Сегодня в 16:12
На возрождение ещё даже до каркасов далеко...

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