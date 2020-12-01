Сургутский педагогический университет будет готовить учителей биологии, социальных работников и вновь дизайнеров

В Сургутском государственном педагогическом университете со следующего года появятся два новых направления подготовки: «учитель биологии и географии» и «социальный работник». Кроме того, возобновится набор на направление «дизайн».

«Выбор именно этих специальностей не случаен. Руководство вуза ориентируется на получение студентами актуальных профессиональных компетенций с учетом основных приоритетов развития экономики автономного округа и России. Региону необходимы учителя разных специальностей, а значит, перед вузом ставится задача расширения перечня направлений подготовки», – рассказали в пресс-службе вуза.

Абитуриенты смогут поступить на эти направления по результатам ЕГЭ. Но стоит отметить, что некоторые из них предусматривают еще вступительное испытание.