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В СурГПУ открываются два новых направления подготовки

Сургутский педагогический университет будет готовить учителей биологии, социальных работников и вновь дизайнеров

В СурГПУ открываются два новых направления подготовки
фото: СурГПУ

В Сургутском государственном педагогическом университете со следующего года появятся два новых направления подготовки: «учитель биологии и географии» и «социальный работник». Кроме того, возобновится набор на направление «дизайн».

«Выбор именно этих специальностей не случаен. Руководство вуза ориентируется на получение студентами актуальных профессиональных компетенций с учетом основных приоритетов развития экономики автономного округа и России. Региону необходимы учителя разных специальностей, а значит, перед вузом ставится задача расширения перечня направлений подготовки», – рассказали в пресс-службе вуза.

Абитуриенты смогут поступить на эти направления по результатам ЕГЭ. Но стоит отметить, что некоторые из них предусматривают еще вступительное испытание.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 28, комментариев: 0
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