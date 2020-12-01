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​Мелочь, а приятно! Депутаты Сургута предложили снизить ставку софинансирования ремонта дворов

Сургутским пенсионерам, возможно, нужно будет платить за благоустройство дворов меньше

​Мелочь, а приятно! Депутаты Сургута предложили снизить ставку софинансирования ремонта дворов
Фото: siapress.ru

На ноябрьском комитете по бюджету думы Сургута представители администрации города рассказали о планах по благоустройству придомовых территорий на 2021 год. Во время обсуждения условий действующей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» заместитель председателя городского парламента Артем Кириленко выступил с предложением – снизить процент софинансирования ремонта дворов для пенсионеров. Напомним, что программа предполагает оплату собственниками части расходов – от нуля до 20 процентов. При этом, чем больше объем вложений со стороны жителей, тем больше шансов подняться в рейтинге – приступят к ремонту раньше.

Вице-спикер думы предлагает «предусмотреть в муниципальной программе снижение ставки для пенсионеров так, чтобы это не отражалось на общем рейтинге двора. Есть дома, которые находятся на достаточно большой территории, жителей не много, поэтому сумма платежа становится существенной для неработающего человека – в месяц порядка двух тысяч».

С нормативной точки зрения это абсолютно возможно, говорит Артем Кириленко. В администрации должны проработать этот вопрос.

Ранее в думе Сургута утвердили финансирование, которое направят на благоустройство дворов в следующем году. Из муниципальной казны на эти цели пойдет порядка 120 миллионов рублей. 60 процентов бюджета потратят на реконструкцию дворовых территорий, 40 – на восстановление внутриквартальных проездов. Конкретные адреса пока не обозначили, тем не менее на сайте администрации Сургута в разделе «Приоритетные проекты» опубликован ранжированный список домов, вошедших в программу по благоустройству. В ней числится 92 многоквартирных дома. Очередность расписана до 2024 года.

В думе также прошлись по итогам минувшей ремонтной кампании. Согласно отчету общественной комиссии, в более чем половине дворов выявлены недочеты, поэтому данные работы подрядчиков остались неоплаченными. «Замечаний, я не скажу, что много, но они есть и существенные. Большая часть из них была исправлена в технологическом процессе, часть у нас осталась заактирована. Будем смотреть, если возникнут проблемы весной, значит это уже четко подтвержденный гарантийный случай, который должен быть восстановлен за счет подрядчика», – рассказала председатель думы Надежда Красноярова.

Между тем, планы на следующий год назвать грандиозными пока не получается, но депутаты все-таки надеются, что городу удастся на чем-то сэкономить, чтобы перенаправить средства на благое устройство. Уповают и на финансовую поддержку со стороны округа.

Кстати: В Подмосковье в 2019 году обратили внимание на японские технологии благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. В стране восходящего солнца добились больших успехов в этом отношении: несмотря на то, что экономический рост Японии в сравнении с 70-80 годами прошлого века несколько снизился, последние 30 лет там плотно занимаются благоустройством городов, особенно в урбанистически сложных и стесненных районах.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 304, комментариев: 0
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