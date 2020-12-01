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​Ёлочный сезон начинается в Сургуте

В Сургуте началась продажа талонов на вырубку новогодних ёлок

​Ёлочный сезон начинается в Сургуте
Фото: pixabay.com

Срубить елку к Новому году можно с сегодняшнего дня: в Сургуте началась продажа порубочных талонов.

Напомним, что самовольная вырубка деревьев строго запрещена — это можно делать, только имея на руках соответствующие разрешения. Сегодня в администрации Сургута напомнили, что по порубочным талонам можно вырубать молодые дерьевья, которые подлежат прореживанию — чиновники отмечают, что их отсутствие не нанесет вреда окружающей среде.

Для обычных горожан такой талон будет стоить 370 рублей, льготникам дадут скидку 50 рублей, юридическим лицам же придется заплатить 550 рублей. Купить их можно будет в киосках «Информечати», разбросанных по городу, точные адреса можно посмотреть в списке точек продаж.

Проверять наличие порубочных талонов будут сотрудники лесопаркового хозяйства: они будут патрулировать местные леса и парки с середины декабря, когда сургутяне вооружатся топорами и отправятся создавать себе новогоднее настроение.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 293, комментариев: 0
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