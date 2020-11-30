Суд Югры рассмотрит дело экс-главы Сургута 3 декабря

Заседание по апелляции прокуратуры на оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову состоится в Окружном суде ХМАО 3 декабря. Соответствующая информация размещена на официальном сайте инстанции.

Дмитрия Попова будут представлять адвокаты Сергей Харь и Владимир Яремаченко. Позицию прокуратуры представят четыре сотрудника надзорного ведомства. Рассматривать дело будет судья Валерий Бузаев.

Как ранее сообщал siapress.ru, 3 сентября Сургутским городским судом Дмитрий Попов был признан невиновным в превышении должностных полномочий. Прокуратура в середине сентября направила апелляционное представление на решение горсуда. В конце октября защитник Попова Владимир Яремаченко подал возражение на апелляционное представление прокуратуры.

Уже тогда было понятно, что разбирательства по делу могут затянуться до конца года.