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​Назначена дата рассмотрения апелляции прокуратуры на оправдательный приговор Дмитрию Попову

Суд Югры рассмотрит дело экс-главы Сургута 3 декабря

​Назначена дата рассмотрения апелляции прокуратуры на оправдательный приговор Дмитрию Попову
Фото: siapress.ru

Заседание по апелляции прокуратуры на оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову состоится в Окружном суде ХМАО 3 декабря. Соответствующая информация размещена на официальном сайте инстанции.

Дмитрия Попова будут представлять адвокаты Сергей Харь и Владимир Яремаченко. Позицию прокуратуры представят четыре сотрудника надзорного ведомства. Рассматривать дело будет судья Валерий Бузаев.

Как ранее сообщал siapress.ru, 3 сентября Сургутским городским судом Дмитрий Попов был признан невиновным в превышении должностных полномочий. Прокуратура в середине сентября направила апелляционное представление на решение горсуда. В конце октября защитник Попова Владимир Яремаченко подал возражение на апелляционное представление прокуратуры.

Уже тогда было понятно, что разбирательства по делу могут затянуться до конца года.


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30 ноября в 22:22, просмотров: 214, комментариев: 0
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