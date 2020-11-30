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​В Сургуте оштрафовали коллектора за то, что надоедал должнику звонками

Сургутская коллекторская контора оштрафована за некорректное обращение с должником

​В Сургуте оштрафовали коллектора за то, что надоедал должнику звонками
Фото: pixabay.com

В Сургуте коллекторская организация заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушение порядка взаимодействия с должником. От надоедливого коллектора пострадала жительница Нефтеюганска.

«В феврале и марте текущего года в общей сложности жительнице Нефтеюганска поступило 79 голосовых сообщений, при этом содержания голосовых сообщений не содержали информации о наименовании юридического лица, осуществляющего взаимодействие», – сообщили в пресс-службе УФССП по Югре.

Примечательно, что организация-нарушитель зарегистрирован в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Однако это не помешало ее сотрудникам нарушать закон. Решение о привлечении юридического лица к ответственности принял Арбитражный суд ХМАО.


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30 ноября в 21:31, просмотров: 236, комментариев: 0
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