Сургутская коллекторская контора оштрафована за некорректное обращение с должником

В Сургуте коллекторская организация заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушение порядка взаимодействия с должником. От надоедливого коллектора пострадала жительница Нефтеюганска.

«В феврале и марте текущего года в общей сложности жительнице Нефтеюганска поступило 79 голосовых сообщений, при этом содержания голосовых сообщений не содержали информации о наименовании юридического лица, осуществляющего взаимодействие», – сообщили в пресс-службе УФССП по Югре.

Примечательно, что организация-нарушитель зарегистрирован в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Однако это не помешало ее сотрудникам нарушать закон. Решение о привлечении юридического лица к ответственности принял Арбитражный суд ХМАО.