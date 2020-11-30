Анатолий Сименяк протестировал новый спортобъект в Высоком Мысу

Укрепить здоровье на свежем воздухе теперь может каждый высокомысовец: и стар, и млад. Председатель районной Думы Анатолий Сименяк оценил и протестировал новый спортивный объект в ходе рабочей поездки в поселок.

На территории более 1000 квадратных метров разместились уличные тренажеры и универсальная игровая зона. На поле можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заниматься спортом высокомысовцы могут в любое время года и суток. Для этого установили навесы, противоскользящее покрытие и освещение. Спорткомплекс обошелся бюджету Сургутского района в 4 миллиона рублей.

По словам Анатолия Сименяка, объект долгожданный и востребованный. Жители не раз обращались к депутатам с просьбой установить спорткомплекс. Поселок отдаленный, развлечений мало. Спортплощадка разнообразит досуг высокомысовцев, добавит спорта в их жизнь и сделает здоровее.