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​ЗОЖ круглый год. В Высоком Мысу появилась многофункциональная спортплощадка

Анатолий Сименяк протестировал новый спортобъект в Высоком Мысу

​ЗОЖ круглый год. В Высоком Мысу появилась многофункциональная спортплощадка
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Укрепить здоровье на свежем воздухе теперь может каждый высокомысовец: и стар, и млад. Председатель районной Думы Анатолий Сименяк оценил и протестировал новый спортивный объект в ходе рабочей поездки в поселок.

На территории более 1000 квадратных метров разместились уличные тренажеры и универсальная игровая зона. На поле можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Заниматься спортом высокомысовцы могут в любое время года и суток. Для этого установили навесы, противоскользящее покрытие и освещение. Спорткомплекс обошелся бюджету Сургутского района в 4 миллиона рублей.

По словам Анатолия Сименяка, объект долгожданный и востребованный. Жители не раз обращались к депутатам с просьбой установить спорткомплекс. Поселок отдаленный, развлечений мало. Спортплощадка разнообразит досуг высокомысовцев, добавит спорта в их жизнь и сделает здоровее.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 232, комментариев: 0
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