Дума Сургутского района помогла сохранить в Высоком Мысу скважины с технической водой

Под прицел внимания депутатов Думы Сургутского района вопрос о судьбе скважин Высокого Мыса попал еще в апреле 2019 года. Тогда на выездных депутатских слушаниях жители высказали несогласие с ликвидацией этих источников воды.

Народные избранники услышали жителей и совместно с районной администрацией приняли решение не демонтировать, а восстановить работоспособность скважин. Для этого их передали в хозведение районного УТВиВа №1. Предприятие провело поддерживающий ремонт и в дальнейшем будет отвечать за эксплуатацию и содержание скважин. Также установлены счетчики и утвержден тариф для реализации воды населению. Спрос есть – договоры заключены уже с 23 абонентами в поселке.

«После посещения Высокого Мыса еще раз убедился, что решение о сохранении артезианских скважин было правильным. Поселку они нужны. Хотя жители и пользуются этой водой не круглогодично, а в основном в летнее время для полива огородов. Но если бы их демонтировали, людям пришлось бы возить воду с водозабора из другой части поселка. Это крайне неудобно», – прокомментировал Анатолий Сименяк.