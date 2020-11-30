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​Убрать нельзя оставить. В Высоком Мысу сохранили две скважины с технической водой

Дума Сургутского района помогла сохранить в Высоком Мысу скважины с технической водой

​Убрать нельзя оставить. В Высоком Мысу сохранили две скважины с технической водой
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Под прицел внимания депутатов Думы Сургутского района вопрос о судьбе скважин Высокого Мыса попал еще в апреле 2019 года. Тогда на выездных депутатских слушаниях жители высказали несогласие с ликвидацией этих источников воды.

Народные избранники услышали жителей и совместно с районной администрацией приняли решение не демонтировать, а восстановить работоспособность скважин. Для этого их передали в хозведение районного УТВиВа №1. Предприятие провело поддерживающий ремонт и в дальнейшем будет отвечать за эксплуатацию и содержание скважин. Также установлены счетчики и утвержден тариф для реализации воды населению. Спрос есть – договоры заключены уже с 23 абонентами в поселке.

«После посещения Высокого Мыса еще раз убедился, что решение о сохранении артезианских скважин было правильным. Поселку они нужны. Хотя жители и пользуются этой водой не круглогодично, а в основном в летнее время для полива огородов. Но если бы их демонтировали, людям пришлось бы возить воду с водозабора из другой части поселка. Это крайне неудобно», – прокомментировал Анатолий Сименяк.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 258, комментариев: 0
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