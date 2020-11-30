Анатолий Сименяк оценил проект бардовской площади в Высоком Мысу

Излюбленный всеми бардовский фестиваль привлек в поселок Высокий Мыс Сургутского района более 40 миллионов рублей из районного бюджета. На эти средства будет обустроено пространство для проведения мероприятия.

«Фестиваль бардовской песни уже стал неотъемлемой частью истории и культурной жизни района, его музыкальным брендом. Мы решили, что у такого большого проекта, который привлекает в сибирскую глубинку музыкантов со всей страны, должна быть и соответствующая площадка - современная и комфортная», - рассказал председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

В ходе своей рабочей поездки в Высокий Мыс районный парламентарий оценил весь масштаб задуманного. Он прогулялся по территории и визуализировал будущую площадь вместе с главой Тундрино Виктором Самсоновым и заместителем департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации района Станиславом Валовым. Согласно проекту, площадь будет оформлена в виде гитары с зоной отдыха. Здесь будет место для палаток, большая сцена с навесом, площадка для костра, скамейки. Обустроят и все удобства: проезды и тротуары, электричество.

По словам Анатолия Сименяка, в этом году освоено почти 5 миллионов на вертикальную планировку земельного участка и укрепление откосов. По контракту работы должны быть завершены осенью 2022 года. Есть вероятность, что объект сдадут раньше установленного срока. Это стало бы отличным подарком к юбилею фестиваля! В следующем году пройдет 20-й слёт.