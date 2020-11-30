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​«Туфли», «музыка», «спать», «дюна» — Елена Сухова представила новую выставку

Итогом участия Елены Суховой в челлендже #inktober2020 стала её новая выставка

​«Туфли», «музыка», «спать», «дюна» — Елена Сухова представила новую выставку
Иллюстрации: Е.Сухова

1 декабря виртуальный музей художника-графика из Сургута Елены Суховой пополнится новой коллекцией. 31 работа – каждый день октября участники челленджа творили на заданные темы. Рисовали преимущественно чернилами, тушью, линерами, маркерами в монохромной черно-белой гамме и выкладывали под хештегами #inktober2020.

INKTOBER — месяц признания в любви к искусству рисования тушью и чернилами всех видов и мастей. Месяц рисования традиционными материалами и отдыха от цифровых экранов.

Название происходит от двух слов – ink (чернила) и oktober (октябрь).

Познакомиться с работами сургутянки можно уже сегодня на сайте Сургутской филармонии.

Виртуальный музей Елены Суховой уже год действует на сайте Сургутской филармонии. За это время на платформе izi.travel.ru были представлены пять выставок-коллекций в хронологии времён года. «Северные звуки» — 2 октября 2019 года, «Календарь» — 1 декабря 2020 года, «Нежные сны» — 1 марта 2020 года, «Акриловые крылья» 1 июня 2020 года, «Художник в инстаграмм» — 1 сентября 2020 года.

За год существования музея работы Елены набрали более 8000 просмотров. Из более 25 стран, лидерами в гонке просмотров стали: Китай — 3459 посещений, Россия —2768 посещений от Белгорода до Владивостока (из них Сургут 1847) и Франция — 567 посещений.

Елена уже работает над седьмой, весенней коллекцией «Ботаническое искусство», которую планирует представить к 1 марта будущего года.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 267, комментариев: 0
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