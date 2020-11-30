Сургутский кардиодиспансер открыл горячую линию для югорчан, желающих задать вопрос о своем сердце

Сургутский кардиодиспансер создал горячую линию, благодаря которой югорчане смогут задать вопрос о здоровье сердца врачу. Первый звонок состоится завтра, 1 декабря.

«Секрет успешных клиник – опросы. В окружном Кардиодиспансере регулярно проводится мониторинг мнения пациентов. Для нас важно отвечать запросам общественности. Дистанционные консультации в период пандемии стали очень популярны у пациентов. Однако мы понимаем, что проблемы сердечного здоровья интересуют более широкую аудиторию. Поэтому проект «Вопрос врачу» расширяет возможности диалога со специалистом. Позвонить эксперту может любой желающий», – поделилась главный врач ОКД Ирина Урванцева.

Вопросы к кардиологу будут приниматься во вторник, к аритмологу и хирургу – в понедельник и четверг.

Понедельник – 7,14, 21, 28 декабря – сердечно-сосудистый хирург. Время: с 10:00 до 11:00.

Вторник – 1, 8, 15, 22 декабря – кардиолог. Время: с 14:00 до 15:00.

Четверг - 3, 10, 17,24 декабря – кардиолог-аритмолог. Время: с 14:00 до 15:00.

Задать вопрос врачу можно по телефону: 89505171917.