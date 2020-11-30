За отказ обслуживания без маски сургутянин забрал товар из магазина, фактически не оплатив его

Сургутянина отказались обслуживать в магазине без маски. Из-за этого покупатель устроил скандал и забрал заказанный товар из магазина не оплатив его. Инцидент произошел в ТРЦ «Вершина». На выходе из торгового центра нарушителя задержали сотрудники администрации магазина и охранной службы. На видео слышно, как мужчина утверждает, что оплатил заказ «в электронном виде». Тем не менее женщина, судя по всему представитель администрации торгового центра, поясняет, что товар считается неоплаченным, если нет кассового чека. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, руководство торговой сети написало заявление на нарушителя.

Видео: siapress.ru