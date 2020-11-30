Праздничная виртуальная выставка «Новогодний винтаж» откроется в Сургуте

Раритетные советские елочные игрушки, открытки и прочий новогодний антураж — все это можно будет рассмотреть во всех подробностях, но не потрогать: выставка «Новогодний винтаж» откроется в Сургуте в онлайн-формате.

Экспозицию подготовили сотрудниками городской библиотеки №23, поработавшие с коллекционерами — к слову, в Централизованной библиотечной системе обещают, что «Новогодний винтаж» станет первой ласточкой проекта «Коллекционер в библиотеке» — в рамках его на сайте ЦБС будут проходить онлайн-выставки всякой интересной всячины. После завершения коронавирусной истории экспозиции станут еще и реальными.

Открытки, новогодние книги, игрушки, однако, придется рассматривать только в виртуальной реальности: выставка откроется 4 декабря, отмечают сотрудники Централизованной библиотечной системы. «Что может быть приятнее, чем найти игрушку, которую помнишь с детства, о которой расскажешь своим детям и внукам?! Такие игрушки бережно хранятся, как реликвия. В каждой из них своя отдельная история, а все вместе они создают неповторимую атмосферу приближения праздника», — говорят организаторы.