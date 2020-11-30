За последние пять лет в Сургутском районе реализовано более 70 проектов по благоустройству

Жить в Сургутском районе — хорошо и комфортно: об этом скажут не только жители, которые видят, как в последние годы меняется муниципалитет, но и всевозможные эксперты, анализирующие показатели, с которыми он вступает в будущее. Так, в этом году Сургутский район вошел в сотню лучших муниципалитетов России. В рамках одноименного общественного конкурса федеральные эксперты подробно рассматривали, как развиваются экономика, благоустройство, социальная сфера, инновационное оснащение муниципалитетов, какова их репутация. По всем направлениям Сургутский район — отличник и хорошист.

Главное — это, конечно, жилье. Ранее siapress.ru уже сообщал, что в районе ведется переселение из ветхого и аварийного жилья в новые дома. Темпы взяты такие, что от балков, например, планируют окончательно избавиться уже в 2021 году; с ветхими домами сроки чуть более долгие, но и тут работа ведется — например, только в этом году в планах уничтожение 39 домов (29 из них уже снесли) — останется около сотни.

Переселение ведется в новые многоквартирники, ежегодно муниципалитет закупает для этих целей квартиры, но квадратные метры остаются и для свободного рынка: «Ввод жилья за предыдущие пять лет составил 257 116 квадратных метров, в планах до конца 2020 года — рекордные 70 000 квадратов, — отчитался недавно перед губернатором Югры Натальей Комаровой глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Такого показателя в муниципалитете еще не удавалось достичь».

Жить с комфортом нужно не только в собственных четырех стенах — это очевидно для администрации Сургутского района, поэтому муниципалитет активно участвует в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в 2020 году на проекты по благоустройству здесь потратят почти 163 миллиона рублей в виде финансирования 12 мероприятий.

Проект для района — относительно новый: достаточно сказать, что, по словам Трубецкого, до 2016 года муниципалитет благоустройства не знал в принципе. Так что наверстывать упущенное приходится с высокими скоростями: в этом году, например, указанные 163 миллиона превышают траты 2019 года на почти на 24 процента. Всего же за последние пять лет здесь реализовали уже 71 проект.

Среди них, например, благоустройство зон отдыха в шестом и девятом микрорайонах Лянтора — в первом из них до конца года введут сквер «Штурм» (осталось доделать некоторые мелкие работы), во втором — большой парк культуры и отдыха, в котором уже в 2021 году появятся спортивная площадка и зона для массовых мероприятий. Асфальтированные дорожки, освещение, видеонаблюдение можно даже не упоминать — эти компоненты, что называются, присутствуют по умолчанию.

Особое внимание уделяют чистоте: максима «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» здесь в чести — поэтому уже нынешней осенью в муниципалитете не осталось несанкционированных свалок, во всех поселениях установлены контейнеры для сбора мусора, а строительство канализационно-очистных сооружений идет полным ходом: очередные построили в Сайгатина и Локосово при участии окружного бюджета. «Благодаря помощи округа высокие технологии пришли в отдаленные поселения», — прокомментировал Андрей Трубецкой: в новых КОСах использована инновационная технология очистки воды — «активный ил», при которой вода обрабатывается колонией бактерий.

Активная работа администраций поселений и района направлена не только на создание комфортных условий для жизни населения, но и на культивирование среди жителей образа хозяина собственного дома, ответственного за то, что происходит не только внутри него, но и снаружи. Эта работа сложная, но благодарная: об этом свидетельствуют результаты конкурсов на самые благоустроенные дворы.

Такие мероприятия в муниципалитете стали традиционными, и в них год за годом принимает участие все больше хозяев. В этом году, кстати, хороший денежный приз и подарки за самый комфортный двор получили жители Солнечного, которые в суровых северных условиях сделали из двора на улице Космонавтов, 25а едва ли не оранжерею, высадив множество цветов. «Раньше были случаи, что цветы вырывали. В этом году таких неприятных инцидентов не было», — говорит житель дома Руслан Мавлидов, объясняя это установленным видеонаблюдением.

Хотя возможно, дело именно в осознании себя как хозяина дома, двора, поселения — с поддержкой активного, заинтересованного населения власти Сургутского района смогут превратить муниципалитет в самый красивый и комфортный в регионе уже в ближайшие годы.