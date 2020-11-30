Оказание услуг в перинатальном центре Сургута высоко оценили эксперты

По итогам экспертной оценки БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» признали лучшим в оказании медицинских услуг среди других организаций здравоохранения. Критериями отбора были: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.

«Целями проведения независимой оценки качества являются повышение условий качества деятельности организаций здравоохранения Югры и улучшение информированности получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями в сфере здравоохранения. В 2020 году в независимой оценке приняли участие 35 государственных и частных организаций», – рассказали в Депздраве Югры.