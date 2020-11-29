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В Сургут привезли 40 тонн моркови из опасной фитосанитарной зоны

Россельхознадзор выявил два факта ввоза моркови без карантинных сертификатов в Сургут

В Сургут привезли 40 тонн моркови из опасной фитосанитарной зоны
фото: pixabay.com

Россельхознадзор тюменской «матрешки» выявил два факта ввоза в Сургут моркови из неблагополучной фитосанитарной зоны. Всего таких «зараженных» овощей оказалось почти 40 тонн, никаких карантинных сертификатов на продукт не было.

Отмечается, что морковку привезли из Городищенского района Волгоградской области – для этой территории характерны заражения горчаком ползучим, амброзией полыннолистной и повиликой. Некоторые из этих сорняков могут быть опасными для человека.

«В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» ввоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. За нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции, виновные лица привлечены к административной ответственности», – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.


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Сегодня в 17:25, просмотров: 309, комментариев: 0
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