В Сургуте неизвестные сломали рекламный щит в лифте

В Сургуте продолжают крушить лифты: в этот раз пожаловались жители дома на улице Киртбая, 13. Кто-то разбил зеркало и погнул рамку рекламного щита. Один из горожан опубликовал фотографии с места инцидента в «К-ИНФОРМ».

«Сволочи», – емко назвал вандалов сургутянин.

Другие горожане предположили, что всему виной наркоманы, которые искали так называемые закладки: к такой мысли их подтолкнул погнутый рекламный щит.

Напомним, что в последнее время сургутские лифты стали чаще страдать от вандалов. Совсем недавно по социальным сетям распространялось видео, на котором неадекватный мужчина пытался разбить камеру. Также на камеру попался другой горожанин, который разбил видеоэкран в лифте.