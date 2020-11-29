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Сургутяне пожаловались на наледь у подъездов

В Сургуте жители недовольны тем, что наледь у подъездов не посыпается песком

Сургутяне пожаловались на наледь у подъездов
фото: «Твой Сургут»

В Сургуте жители жалуются на наледь, которая появилась у подъездов на проспекте Мира. По словам горожан, из-за этого им очень скользко ходить. О своем недовольстве люди оповестили на местном портале «Твой Сургут».

«Мира, 34/1, второй подъезд, перед входом в подъезд образовалась наледь, невозможно ходить! Может, имеет смысл посыпать ее песком?» – пишет местная жительница Наталья.

В администрации горожанам ответили, что заявка была направлена в УК, но в следующий раз им необходимо самим написать обращение в управляющую компанию о ненадлежащем исполнении обязанностей:

«Собственники помещений многоквартирного дома заключили договор управления с управляющей организацией, которая обязалась выполнять работы по содержанию придомовой территории. Если установлен факт, что подрядная организация и дворник не выполняют взятые обязательства по очистке от снега, наледи, посыпки песком тротуаров и проездов, для решения вопроса жители должны обращаться непосредственно в управляющую организацию», – отметили представители мэрии.


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29 ноября в 11:46, просмотров: 1479, комментариев: 0
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