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​Сургутянам предлагают собрать конфеты для бездомных людей

Новогодние подарки из сладостей и предметов личной гигиены получат подопечные центра социальной помощи в Сургуте

​Сургутянам предлагают собрать конфеты для бездомных людей
ДС «Ангелы на дороге»

В Сургуте новогодние подарки для бездомных — подопечных центра социальной помощи «Альтернатива», собирают волонтеры сообщества ДС «Ангелы на дороге» ХМАО.

«В этот трудный не только для нас год, но и для людей без определенного места жительства, предлагаю открыть акцию «Новогодний подарок бездомному» с 01 декабря по 10 декабря. Все, что мы соберем, пойдет в центр социальной помощи «Альтернатива», — пишет руководитель сообщества в своем паблике.

Что можно приносить:
  • Конфеты, печенье, пряники, вафли и прочие сладости.
  • Мыло, зубные щетки, пасты, расчески, зеркала, станки бритвенные, лезвия, шампуни, мочалки, полотенца, стиральные порошки, кремы для бритья и после, пены для бритья, одеколоны, духи, туалетную воду и другие предметы гигиены.

Также сургутянам предлагают написать бездомным письмо с новогодними пожеланиями.

Место сбора: п. Солнечный, Молодёжная, 4 /1-4.

Также волонтеры могут заехать и забрать подготовленные подарки. Для этого нужно оставить заявку в группе.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 75, комментариев: 0
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