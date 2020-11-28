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В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки

В поселке Солнечный умерла 15-летняя девочка

В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки
К-Информ

В Сургутском районе накануне вечером, 27 ноября, из многоэтажки выпала молодая девушка. Она скончалась на месте происшествия.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе Следственного комитета по Югре, труп подростка был обнаружен в поселке Солнечный у дома № 2 по улице Таежная. Это 12-этажный жилой дом. 15-летняя девочка выпала с балкона общего пользования с верхнего этажа. Сообщается, что погибшая проживала в этом поселке.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 290, комментариев: 0
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